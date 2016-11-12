Биатлонистка Джима заняла 3-е место в спринте в норвежском Шушене

В Шушене (Норвегия) завершилась первая биатлонная гонка сезона 2016/17 в рамках традиционного предсезонного турнира, где призовое 3-е место заняла украинская олимпийска чемпионка в эстафете Юлия Джима, сообщает Федерация биатлона Украины.

Помимо внушительной армии норвежских спортсменок, своими основными составами были представлены команды Франции (за исключением Мари Дорэн-Абер), Украины, Латвии, Литвы, плюс в гордом одиночестве представляющая Германию Мириам Гесснер.

Юлия Джима показала лучший результат среди украинок, с одним промахом войдя в тройку сильнейших. Удачные выступления Джимы в Шушене уже становятся хорошей традицией - год назад Юля здесь стала победительницей масс-старта. Очень достойно выглядела и Елена Пидгрушная, которая также с одним кругом штрафа замкнула шестерку лучших. Отметим также места в топ-20 Анастасии Меркушиной и Яны Бондарь и не по годам зрелое выступление самой юной из наших участниц – Кристины Дмитренко, совершенно не стушевавшейся в компании куда более опытных соперниц.

А победила в гонке восходящая звезда французской команды Жюстин Бреза – в отличие от основных конкуренток, она сумела обойтись без штрафных кругов и показала на финише результат на 23 секунды быстрее главной надежды местных болельщиков Тирил Экхофф.

Результаты гонки:

1. Жюстин Бреза (Франция) — 22:07.7 (0)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) +23.1 (2)

3. Юлия Джима (Украина) +36.6 (1)

…

6. Елена Пидгрушная (Украина) +1:23,2 (1)

15.Анастасия Меркушина (Украина) +2:32,4 (2)

16. Яна Бондарь (Украина) +2:34,3 (3)

29. Кристина Дмитренко (Украина) +2:59,0 (1)

30. Надежда Белкина (Украина) +3:03,0 (2)

31. Юлия Журавок (Украина) +3:04,4 (2)

37. Мария Кручова (Украина) +4:04,3 (3)

47. Анна Кривонос (Украина) +4:32,0 (2)

Завтра девушки определят сильнейшую в масс-старте.