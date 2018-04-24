Лучшая ракетка страны. Как Элина Свитолина пробивается на вершину мирового тенниса

Минувший сезон стал знаковым для всего украинского тенниса. Мужская сборная Украины здорово выступила на Кубке Дэвиса, а женская команда удачно провела год в Кубке Федераций. Однако эти достижения меркнут по сравнению с успехами 22-летней украинки Элины Свитолиной в индивидуальных соревнованиях. 2016-й год молодая одесситка завершила на 14-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - это не только личное достижение Свитолиной, но и всеукраинский рекорд. Ранее никто из наших соотечественниц не поднимался столь высоко в таблице WTA.

Успех Свитолиной можно измерить еще и в ее памятных теннисных матчах украинки. В нынешнем сезоне украинке не удалось пробиться в Топ-8 сильнейших ни на одном из четырех турниров "Большого шлема", зато классных поединков против сильнейших теннисисток мира у нее хватало. В течение сезона она побеждала Ану Иванович, Каролин Возняцки, Гарбинье Мугурусу, а также сразу двух первых ракеток мира - Серену Уильямс и Анжелик Кербер.

Лучшая украинская теннисистка

Элина Свитолина своей успешной теннисной карьере должна быть благодарна, прежде всего, родителям, которые изачально видели в своих детях будущих спортсменов. У Юлиана, старшего брата Свитолиной, профессиональным теннисистом стать не получилось, а вот у Элины успехи на корте были более заметны. Одесситка стала участвовать в детских соревнованиях и со временем ее талант заметил бизнесмен Юрий Сапронов, который много лет вкладывает деньги в украинский теннис.

"Впервые я услышал о Свитолиной в 2005 году, посмотрел несколько ее матчей на юношеских турнирах, - вспоминает в одном из интервью Сапронов. - Попросил тренерский совет моей ДЮСШ понаблюдать за Элиной, и весной 2007 года Андрей Луценко, заслуженный тренер Украины, воспитавший Свитолину, сказал: "Надо забирать". В ее родной Одессе Элина никому не была нужна. Летом 2007-го по приезде Свитолиной в Харьков мы побеседовали, и я предложил 12-летней девочке семилетний контракт. Умным меня тогда никто не называл".

Однако ставка на одесситку сработала. В 16 лет Свитолина выиграла юниорский "Ролан Гаррос" и играла в финале "Уимблдона", а со временем стала первой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Далее были успехи на небольших турнирах в парном разряде, а в 2013-м ей покорился первый турнир серии International - Кубок Баку. В финале была обыграна бывшая 11-я ракетка мира Шахар Пеер из Израиля.

"В моей карьере все шло шаг за шагом. Были тяжелые моменты, но семья и команда меня всегда поддерживали. Поэтому, мне очень повезло", - коротко отзывается о начале своей карьеры украинка.

На данный момент в активе Элины четыре победы на турнирах серии International, один выход в финал турнира серии Premier и один выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в Париже. Последнее достижение произошло еще год назад - украинка прошла четырех соперниц и проиграла в двух сетах шестой сеянной Ане Иванович из Сербии.

К тому времени Свитолина уже была лучшей украинской теннисисткой. Сыграли свою роль талант и трудолюбие девушки, а также ее учителя. В начале 2016 года к ним присоединилась в прошлом первая ракетка мира Жюстин Энен. Ранее Свитолина занималась в академии Энен, а теперь знаменитая бельгийка консультирует Элину персонально и считает это своей честью. "Счастлива, что являюсь тренером такой классной теннисистки. Очень надеюсь, что вторая половина года сложится для нее наилучшим образом. Тогда мы сможем претендовать на участие в Итоговом турнире WTA", - говорила в июле Жюстин Энен.

Свитолина также довольна сотрудничеством, отмечая, что опыт Энен позволяет ей совершенствовать отдельные элементы своего поведения при подготовке и во время проведения матчей. И хоть на Итоговый турнир WTA в Сингапуре Свитолиной попасть не удалось, 2016-й год все равно можно назвать прорывным для нее.

Прорывной год

Предпосылки к прорыву были еще в начале года. Свитолина входила в новый сезон в качестве 19-й ракетки мира, и уже первый турнир оказался для нее вполне удачным. В команде с киевлянином Александром Долгополовым она дошла до финала турнира Hopman Cup, выбив из соревнований дуэты из Чехии, Австралии и США. Лишь в финале украинцы проиграли оба матча - в частности, Свитолина уступила австралийке Дарье Гавриловой.

За этим успехом последовали выход в полуфинал турнира в Дубае и полноценный триумф - в Куала-Лумпур. В мартовском финале Malaysian Open украинка победила канадку Эжени Бушар, после чего достигла своего максимума в рейтинге WTA - 14-е место.

Впрочем, после этого Свитолиной долго не удавалось пройти в решающие части турниров. Иногда не везло с соперницами, как на "Ролан Гаррос", где украинка попала в 1/8 финала на первую ракетку мира Серену Уильямс. Иногда поражения приходили от теннисисток, уступавших по классу. Так было вплоть до начала Олимпиады в Рио-де-Жанейро - несмотря на то, что за участие в Играх невозможно заработать очки в рейтинг WTA, Свитолина отнеслась к ним со всей серьезностью. "Олимпиада для меня - это самые важные соревнования, важнее даже турниров "Большого шлема". В моей стране именно Олимпийские игры известны и популярны, и я очень хотела бы принести для моей страны первую олимпийскую медаль в теннисе", - заявляла первая ракетка Украины еще в начале июня.

Принести Украине олимпийскую медаль у Свитолиной пока не получилось, но и без нее одесситка подарила соотечественникам массу положительных эмоций. В вечерний прайм-тайм на глазах у многих тысяч украинцев Свитолина в потрясающем стиле победила лучшую теннисистку мира Серену Уильямс, напомнив ей поражение на "Ролан Гаррос" - 6:4, 6:3. Американка так и не смогла оправиться от того поражения, и совсем скоро покинула первую строчку рейтинга WTA. Свитолина же после Олимпиады набрала свою лучшую форму - до конца года она провела 26 матчей, выиграв 19 из них. "Мои результаты на Олимпиаде были отличными. Думаю, они помогли мне стать увереннее и я продолжаю показывать отличный теннис, хорошо чувствую себя на корте и моя подача здорово работает", - отмечала Свитолина спустя месяц после окончания Игр.

В течение последних трех месяцев она доходила до финалов турниров в Нью-Хейвене и Чжухае, полуфиналов - в Москве и Токио. К тому же, украинка второй раз за год победила первую ракетку мира - в этот раз немку Анжелик Кербер - и вернулась на рекордную 14-ю строчку рейтинга WTA.

Уникальная Элина

Важно, что в свои 22 года украинская теннисистка продолжает развиваться, тем более работать у нее есть над чем. Например, чешка Петра Квитова, которая четыре раза обыгрывала Свитолину за последние три месяца, считает, что украинка не может показывать свой лучший теннис, когда находится под давлением. И хоть Элина занимается спортом с пяти лет, психологического опыта на корте ей порой не хватает.

"Уникальность Элины заключается в миксте трудолюбия, желания играть и дисциплинированности, - отзывался о теннисистке Юрий Сапронов. - Она умеет терпеть. Очень быстрая. Обладает мощью, агрессивностью и второй подачей. На тренировках выкладывается будто играет последний мяч. Вне корта Элина любопытный и даже пытливый человек. Много читает. Часто спрашивает, что почитать, и берет у меня книги".

Популярность Свитолиной также растет вместе с ее результатами, но при этом спортсменка продолжает оставаться более известной за рубежом, чем в Украине. Только на странице в Instagram у нее более 50 тысяч подписчиков. Тем не менее, очередные успехи Свитолиной на корте вряд ли смогут оставить украинцев равнодушными к красавице из Одессы, а значит, совсем скоро вслед за футболом и боксом, болельщики во всех городах страны будут пристально следить и за теннисом, узнавая об успехах новой украинской звездочки.