ФСО "Динамо" Украины внесло изменения в устав и избрало новых членов президиума

11 ноября состоялась внеочередная конференция ФСО «Динамо» Украины, где были внесены изменения в устав организации в соответствии с Законом про общественные объединения и избраны новые члены президиума, сообщает пресс-служба "Динамо".

В ее работе приняли участие министр внутренних дел Украины, председатель ФСО «Динамо» Украины Арсен Аваков, председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул, первый заместитель председателя ФСО «Динамо», советник министра внутренних дел Украины Виктор Корж, народный депутат Украины Николай Величкович, начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей, делегаты областных организаций общества.

Первый заместитель председателя общества Виктор Корж проинформировал участников мероприятия о направлениях деятельности организации за прошедший год. Особое внимание он уделил вопросам развития материально-технической базы, которая является основой подготовки спортсменов. «Общество «Динамо» сегодня - это мощная спортивная организация, которая имеет 200 спортивных сооружений, среди которых 18 баз олимпийской и паралимпийской подготовки, - подчеркнул Виктор Корж. - Только в этом году на капитальный ремонт спортивных объектов было потрачено более 12 млн. гривен. Это ремонт и реконструкция Винницкого стрелкового тира, легкоатлетического манежа и велотреке в Харькове, которые были недавно торжественно открыты. Сейчас завершается реконструкция дворцов спорта в Житомире и Запорожье. Благодаря поддержке МВД завершаются работы по строительству и обновление ряда спортивных объектов во Львове».

Виктор Корж выразил обеспокоенность по поводу негативных тенденций, связанных с сокращением ДЮСШ в отдельных регионах, таких как Волынь, Херсон, Кировоград. Он призвал представителей законодательной и исполнительной власти обратить внимание на проблему и прекратить эти негативные явления.

В свою очередь, Арсен Аваков отметил, что поддержка ведомственного спорта, развитие инфраструктуры и физическая подготовка сотрудников силовых структур сегодня зависят от МВД и бюджетного финансирования.

«В силовых ведомствах будут введены должности офицеров, которые будут отвечать за спортивную подготовку, которые будут интегрировать свою работу с ФСО «Динамо». Именно это, по мнению министра, станет основой для профессиональной подготовки правоохранителей и позволит спортсменам-динамовцам и в дальнейшем завоевывать олимпийские награды».

В конце мероприятия Арсен Аваков и Николай Величкович наградили ведомственными наградами и почетными грамотами работников ФСО «Динамо», которые занимались подготовкой призеров Олимпийских игр.