Пидгрушная и Семенов примут участие в Рождественской гонке

Украинские биатлонисты Елена Пидгрушная и Сергей Семенов примут участие в традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене (Германия), сообщает Федерация биатлона Украины.

Вместе с украинским дуэтом, участие в соревнованиях подтвердили: Доротея Вирер / Доминик Виндиш (Италия), Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер (Австрия), Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Германия), Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (Чехия).

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Шоу-гонка в 2016-м году состоится 28 декабря.

В 2014 году соревнования в Гельзенкирхене уже выигрывал Сергей Семенов - в дуэте с Валентиной Семеренко.