Отстраненный от чемпионата Европы украинский шашист Аникеев подает иск в Спортивный арбитражный суд

Чемпион мира по шашкам, международный гроссмейстер Юрий Аникеев сегодня подает иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (САS) об отмене, по его мнению, абсолютно незаконной дисквалификации, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

Аникеев, как чемпион Украины, должен представлять нашу страну на чемпионате Европы по шашкам-64 в Грузии, который стартует в Тбилиси 12 ноября. Поддержку выдающемуся украинскому шашисту оказывают Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, и президент Федерации шашек Украины Анатолий Яценко.

Минмолодьспорт Украины и Федерация шашек Украины занимает четкую и единую позицию. В решении правления IDF о дисквалификации - не приведено ни одного конкретного нарушения Юрием Аникеевым Устава IDF, или базового принципа спорта Fair Play. Более того,действия IDF прямо нарушают статью 10 Европейской Конвенции о правах и свободах человека.

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"Сотни спортсменов и любителей спорта по всему миру, а это представители Бразилии, Нидерландов, Германии, России, Украины, Беларуси, Литвы, Польши и других страны, высказали поддержку Юрию Аникееву в его борьбе за свое право участвовать в чемпионате Европы и иметь право свободно высказывать свои мысли - фундаментальное право личности, закрепленное Европейской Конвенцией по правам человека", - отмечается в сообщении ФШУ.

Несмотря на все препятствия, Юрий Аникеев продолжает подготовку к ответственному турниру и готов отстаивать честь Украины, внося свой вклад в развитие интеллектуальных видов спорта.

Как сообщал УНИАН ,Международной федерацией шашек (IDF) было принято решение дисквалифицировать международного гроссмейстера Юрия Аникеева с лишением его права участвовать в чемпионате Европы по шашкам-64 . Правление IDF в Санкт-Петербурге разместило это решение, принятое 15 октября 2016, на своем сайте с таким обоснованием "за многократные случаи публикации тенденциозной и недостоверной информации о деятельности IDF и высказываний, наносящих ущерб ее имиджу и имиджу шашек-64 в целом".