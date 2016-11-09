Российскому президенту Международной федерации шахмат Илюмжинову не разрешили въехать в США

Государственный департамент США не дал разрешения на въезд в страну президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсану Илюмжинову для участия в матче за мировую шахматную корону. Об этом глава FIDE сообщил ТАСС.

"Мы всю ночь были на связи с МИД, следили за ситуацией с выборами в США. Но Госдеп отказал мне во въезде в страну", - сказал Илюмжинов.

При этом Илюмжинов выразил уверенность, что избрание Дональда Трампа президентом США в будущем поможет ему положительно решить с въездом в страну.

Матч за звание чемпиона мира между действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусем Карлсеном и бывшим украинцем, а ныне российским гроссмейстером Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

В ноябре 2015 года Министерство финансов США включило главу FIDE в санкционный список, обвинив Илюмжинова в поддержке президента Сирри Башара Асада. Из-за попадания в этот список Илюмжинов не имел разрешения на въезд в США.