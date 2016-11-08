Новый биатлонный сезон откроется соревнованиями Sesong start skiskyting в Норвегии
18:24, 08 ноября 2016Другое
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Соревнования состоятся 11-13 ноября.
Новый сезон стартует уже в ближайшие выходные / skiskyting.no
Открытие биатлонного сезона в этом году состоится на 10 дней раньше, чем обычно, сообщает biathlon.com.ua.
Уже на этих выходных состоится традиционный турнир в норвежском Шушене.
В расписании соревнований такие старты:
12 ноября. Суббота. 12:15 - Женщины. Спринт. 14:30 - Мужчины. Спринт.
13 ноября. Воскресенье. 12:45 - Женщины. Масс-старт. 13:45 - Мужчины. Масс-старт Б. 15:15 - Мужчины. Масс-старт А.
Из основных спортсменов в заявках - полные составы команд Норвегии и Франции, женская сборная Украины, а также команды Германии и Польши.
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