Новый биатлонный сезон откроется соревнованиями Sesong start skiskyting в Норвегии

Открытие биатлонного сезона в этом году состоится на 10 дней раньше, чем обычно, сообщает biathlon.com.ua.

Уже на этих выходных состоится традиционный турнир в норвежском Шушене.

В расписании соревнований такие старты:

12 ноября. Суббота. 12:15 - Женщины. Спринт. 14:30 - Мужчины. Спринт.

13 ноября. Воскресенье. 12:45 - Женщины. Масс-старт. 13:45 - Мужчины. Масс-старт Б. 15:15 - Мужчины. Масс-старт А.

Из основных спортсменов в заявках - полные составы команд Норвегии и Франции, женская сборная Украины, а также команды Германии и Польши.