Минспорта Украины возмутилось "спортивным терроризмом" пророссийской Международной федерации шашек

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов возмутился решением Международной федерации шашек (IDF) дисквалифицировать украинского международного гроссмейстера Юрия Аникеева с чемпионата Европы по шашкам-64 . Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В начале ноября правление IDF в Санкт-Петербурге приняло такое решение "за многократные случаи публикации тенденциозной и недостоверной информации о деятельности IDF и высказываний, наносящих ущерб ее имиджу и имиджу шашек-64 в целом". По мнению Жданова, это решение носит политический характер.

"Правление Международной федерации шашек (IDF) незаконно и, по моему глубокому убеждению, исключительно по политическим мотивам - дисквалифицировало выдающегося украинского шашиста, чемпиона мира, капитана сборной команды Украины по шашкам, международного гроссмейстера Юрия Аникеева", - написал Жданов.

Читайте такжеУкраинский экс-чемпион мира по шашкам Аникеев дисквалифицирован и не будет допущен к чемпионату Европы"Мы уверены, что данное решение правления IDF является исключительно политическим. Показательно, что кворум в правлении составляют россияне (президент Владимир Лангин и еще шесть членов, в том числе руководство Федерации шашек России). Целью этого решения является попытка наказать Юрия Аникеева за то, что он настоящий патриот Украины, который никогда не скрывал и публично высказывал свою патриотическую гражданскую позицию. Эта позиция, очевидно, не нравилась россиянам в IDF.

Такой "спортивный терроризм" со стороны пророссийского руководства Международной федерации шашек - содержит все признаки нарушения Европейской конвенции о правах человека. В частности, статьи 10 относительно свободы слова и высказываний", - подчеркнул министр.

Жданов также отметил, что в решении правления IDF о дисквалификации не приведено ни одного конкретного нарушения Юрием Аникеев Устава IDF, или базового принципа спорта Fair Play.

"В случае допуска Юрия Аникеева к участию в чемпионате Европы, Минмолодьспорта поддерживает иск Федерации шашек Украины относительно незаконных действий IDF в Высший спортивный суд в Лозанне", - добавил Жданов.