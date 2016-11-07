Украинцы завоевали три медали Кубка мира по велоспорту

Украинские велогонщики завоевали три медали Кубка мира в Глазго (Великобритания), сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Любовь Басова из Луганска принесла Украине 2 серебряные медали — в дисциплине кейрин и в индивидуальном спринте, а Андрей Винокуров (Харьков) стал бронзовым призером индивидуального спринта.

В первый день соревнований определились победители в четырех гонках: командные гонки преследования (мужчины и женщины), кейрин (женщины) и спринт (мужчины). В финале кейрина Любовь Басова завоевала серебро, уступив Симоне Крупецкайте из Литвы. Симона сумела отыграться за поражение от украинки на чемпионате Европы. Напомним, что именно Крупескайте «застряла» на последнем вираже финала кейрина на Олимпиаде в Рио, тем самым лишив Басову и Украину олимпийской медали.

На день позже, 5 ноября, Басова закрепила успех, завоевав второе место в индивидуальном спринте. Золото — снова за Симоной Крупецкайте, бронза досталась Тане Кальво Барберо из Испании.

Андрей Винокуров вошел в тройку победителей индивидуального спринта. Велогонщику удалось выиграть заезд на бронзу, обойдя британского спортсмена Райана Оуэнса. Золото завоевал поляк Камил Кучинский, серебро — россиянин Павел Якушевский.

Оксана Клячина (Белая Церковь) и Анна Нагирная (Николаев) на Кубке мира в гонке «Мэдисон» заняли 4-е место, что является достойным результатом для второго старта в карьере в этом сложном техническом виде программы.

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко прокомментировал вытсупление украинских велосипедистов: «Наши спортсмены-трековики снова и снова доказывают свою конкурентность. Уверен, Министерство оценит надлежащим образом приоритетность велосипедного спорта, а КГГА доведет восстановление киевского велотрека до логического завершения».

Сборную Украины на Кубке мира по велоспорту на треке в Глазго представляют 11 спортсменов и спортсменок. Велогонщики соревнуются за очки международного рейтинга UCI и имеют возможность отобраться на Чемпионат мира в 2017 году (Гонконг, Китай).

Кроме того, Кубок мира по велоспорту на треке открывает новый цикл олимпийского четырехлетия.