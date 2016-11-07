Украинские гимнасты Верняев и Кислая выиграли Кубок Швейцарии

Дуэт украинский гимнастов Олег Верняев и Ангелина Кислая стали победителями Кубке Швейцарии 2016, сообщает XSport.ua.

На турнире в Цюрихе украинцы победили второй год подряд, в финале соревнований оставив позади команды Германии 1 и России.

Олег Верняев на своем коронном снаряде – параллельных брусьях – показал очень высокий балл 15,800. К этому приплюсовалась оценка Кислой за опорный прыжок – 13,775.

С суммой 29,575 украинский дуэт стал первым. Второе место у Германии 1 (28,925), а третья позиция – у России (27,800).

Напомним, в начале ноября Олег Верняев одержал победу на мемориале Артура Гандера в Швейцарии.