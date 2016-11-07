Британский теннисист Маррей официально стал первой ракеткой мира

Британский теннисист Энди Маррей официально стал первой ракеткой мира после того, как сегодня Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) обновила свой еженедельный рейтинг.

29-летний Маррей, победивший на прошедшей неделе на турнире в Париже, впервые в своей карьере поднялся на высшую позицию рейтинга. Он сместил с первой позиции Новака Джоковича, который был лидером рейтинга ATP на протяжении 223 недель.

Также отметим первый с 2002 года вылет из Топ-10 швейцарца Роджера Федерера. Знаменитый теннисист ранее досрочно завершил сезон из-за травмы и теперь находится на 16-й позиции рейтинга.

Лучший из украинцев в рейтинге Александр Долгополов остался на 63-й позиции рейтинга. Илья Марченко - 68-й.

Как сообщал УНИАН, украинская теннисистка Элина Свитолина установила личный и всеукраинский рекорд, завершив сезон на 14-м месте в рейтинге WTA.