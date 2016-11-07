Британский теннисист Маррей официально стал первой ракеткой мира
Знаменитый Роджер Федерер впервые за 14 лет выбыл из ведущей десятки рейтинга ATP.
Британский теннисист Энди Маррей официально стал первой ракеткой мира после того, как сегодня Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) обновила свой еженедельный рейтинг.
29-летний Маррей, победивший на прошедшей неделе на турнире в Париже, впервые в своей карьере поднялся на высшую позицию рейтинга. Он сместил с первой позиции Новака Джоковича, который был лидером рейтинга ATP на протяжении 223 недель.
Также отметим первый с 2002 года вылет из Топ-10 швейцарца Роджера Федерера. Знаменитый теннисист ранее досрочно завершил сезон из-за травмы и теперь находится на 16-й позиции рейтинга.
Лучший из украинцев в рейтинге Александр Долгополов остался на 63-й позиции рейтинга. Илья Марченко - 68-й.
Как сообщал УНИАН, украинская теннисистка Элина Свитолина установила личный и всеукраинский рекорд, завершив сезон на 14-м месте в рейтинге WTA.