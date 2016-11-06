Свитолина проиграла в финале теннисного турнира WTA Elite Trophy

11:54, 06 ноября 2016
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Первая ракетка Украины уступила в решающем матче чешке Петре Квитовой.

Свитолина снова проиграла Квитовой / btu.org.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла стать чемпионкой престижного турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухау с призовым фондом 2 210 000 долларов.

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Напомним, на пути к финалу Свитолина победила голландку Кеке Мартенс, россиянку Елену Веснину и британку Йоханну Конту.

В нынешнем году Свитолина четыре раза встречалась с Квитовой и все четыре раза проиграла.

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