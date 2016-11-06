Свитолина проиграла в финале теннисного турнира WTA Elite Trophy
11:54, 06 ноября 2016Другое
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Первая ракетка Украины уступила в решающем матче чешке Петре Квитовой.
Свитолина снова проиграла Квитовой / btu.org.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла стать чемпионкой престижного турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухау с призовым фондом 2 210 000 долларов.
Читайте такжеСвитолина вышла в финал WTA Elite TrophyВ финале турнира 22-летняя одесситка проиграла чешке Петре Квитовой в двух сетах - 4:6, 2:6.
Напомним, на пути к финалу Свитолина победила голландку Кеке Мартенс, россиянку Елену Веснину и британку Йоханну Конту.
В нынешнем году Свитолина четыре раза встречалась с Квитовой и все четыре раза проиграла.
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