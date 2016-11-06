Свитолина проиграла в финале теннисного турнира WTA Elite Trophy

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла стать чемпионкой престижного турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухау с призовым фондом 2 210 000 долларов.

Читайте такжеСвитолина вышла в финал WTA Elite TrophyВ финале турнира 22-летняя одесситка проиграла чешке Петре Квитовой в двух сетах - 4:6, 2:6.

Напомним, на пути к финалу Свитолина победила голландку Кеке Мартенс, россиянку Елену Веснину и британку Йоханну Конту.

В нынешнем году Свитолина четыре раза встречалась с Квитовой и все четыре раза проиграла.