Украинские гандболисты обыграли Исландию в матче отбора чемпионата Европы

В Сумах завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы-2018 по гандболу среди мужских команд в котором сборная Украины сенсационно обыграла команду Исландии, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 27:25.

Исландцы, которые являются постоянными участниками чемпионатов мира и Европы, считались фаворитами отборочной Группы 4 европейского первенства. Тем не менее, украинская команда сумела на равных сыграть с соперником в первом тайме - 13:13. После перерыва украинцы практически все время вели в счете и, в итоге, добились победы с разницей в 2 гола.

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Вячеслав Садовой, забивший 5 голов.

В другом матче 2-го тура в наей группе сборная Чехии обыграла команду Македонии со счетом 35:28.

Таким образом, на счету всех 4-х команд по 2 очка. По разнице мячей у украинцев "-4" и последнее место в группе. У Чехии - "+6", Исландии и Македонии - "-1".

Матчи 3-4 туров отбора Евро-2018 состоятся в мае 2017 года.