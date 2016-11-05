Сборная Украины по регби крупно проиграла Нидерландам в матче чемпионата Европы

Во втором туре чемпионата Европы в дивизионе «Трофи» украинская мужская национальная сборная во Львове потерпела поражение от команды Нидерландов – 12:54, сообщает пресс-служба Федерации регби Украины.

Это уже второй неудачный матч подопечных Валерия Кочанова в рамках Евро. Первыми обидчиками украинцев выступили регбисты национальной команды Польши, обыграв в сентябре в родных стенах наших соотечественников со счетом 22:0.

Следующий свой матч украинская сборная сыграет в Республике Молдова с местной национальной дружиной. Игра состоится 12 ноября в Бельцах.