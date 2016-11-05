Свитолина вышла в финал WTA Elite Trophy

В Чжухае (Китай) завершился полуфинальный матч теннисного турнира WTA Elite Trophy, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Йоханну Конту из Великобритании, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился в трех сетах - 2:6, 6:1, 6:4.

Украинка явно волновалась перед началом матча и довольно долго входила в игру. Этим воспользовалась соперница, которая находится выше в мировом рейтинге и довольно легко выиграла первый сет - 6:2. Впрочем, вторая партия проходила по совершенно противоположному сценарию. Харьковчанка успокоилась и заметно прибавила в игре, в то время как соперница расслабилась. Результат оказался даже еще более разгромный, чем в стартовом сете - 6:1.

В решающем третьем сете спортсменки включились на полную, а ключевым моментом стал шестой гейм, в котором при счете 3:2 в свою пользу Свитолина выиграла на подаче соперницы 4:2. После этого украинка сосредоточилась на удержании преимущества и сумела довести сет до победы, выиграв два следующих гейма на своей подаче - 6:4.

В финале турнира Свитолина сыграет с Петрой Квитовой из Чехии. Матч состоится в воскресенье, 6 ноября, и начнется в 10.00 по киевскому времени.

WTA Elite Trophy в Чжухае является Итоговым турниром года для спортсменов 2-й десятки мирового рейтинга. На прошлой неделе состоялся Итоговый турнир для сильнейших теннисисток мира, который сенсационно выиграла Доминика Цибулкова из Словакии. В финале она переиграла лидера рейтинга WTA Анжелик Кербер из Германии.