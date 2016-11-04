Украинский экс-чемпион мира по шашкам Аникеев дисквалифицирован и не будет допущен к чемпионату Европы

Украинского шахматиста Международного гроссмейстера Юрия Аникеева дисквалифицировали и не допускают к Чемпионату Европы в Грузии, сообщали УНИАН в пресс-службе Федерации шашек Украины.

На турнир, которые стартует 9 ноября, спортсмен не попадает за полемику в прессе, где он размышлял о путях развития шашек -64.

Сам спорстмен лаконично прокомментировал данную ситуацию: "Я действующий чемпион Украины, экс-чемпион мира по шашкам-64. Впереди - чемпионат Европы.Мое отстранение не законно" - отметил Аникеев.

В федерации шашек Украины считают, что отстранение спортсмена - прямое нарушение Европейской Конвенции о правах человека. (Статья 10 Свобода высказываний и слова.)

В отчете, о заседании Правления Международной федерации шашек (IDF), которе состоялось 15 октября в Санкт-Петербурге (Россия), отмечено: "По итогам рассмотрения заявок национальных федераций решено не допустить до участия в чемпионате Европы 2016 г. Юрия Аникеева (Украина) за многократные случаи публикации тенденциозной и недостоверной информации о деятельности IDF и высказываний, наносящих ущерб ее имиджу и имиджу шашек-64 в целом. Данная дисциплинарная мера имеет однократный характер. При повторении нарушений Кодекса этики IDF к Ю. Аникееву могут быть приняты более строгие меры. При выполнении спортивных критериев и отсутствия нарушений Кодекса этики IDF Ю. Аникеев в дальнейшем может претендовать на участие в официальных соревнованиях IDF (Чемпионаты мира и т.д.) Решено еще раз донести до шашечной общественности, в первую очередь – ведущих спортсменов, позицию IDF по ряду ключевых вопросов: Федерация никого не дисквалифицирует и не запрещает участвовать в каких-либо соревнованиях сторонних организаций, имеющих собственное видение роли шашек-64 в мире. Если подобные турниры не признаются IDF, каждый может сделать свободный выбор: участвовать в них или в соревнованиях IDF. Мы ориентированы на достижение серьезных целей за разумное время, поэтому готовы вкладывать ресурсы в единомышленников, а не в тех, кто заинтересован только в сиюминутной выгоде, безразлично от кого она получена. Поэтому такие люди играть в соревнованиях IDF не будут. Не менее важно внимательно относится к собственным публичным высказываниям на темы, касающиеся шашек и соревнований по нашему виду спорта. Имидж игры складывается во многом из публикаций в сети Интернет. Сейчас во всем мире финансовый кризис, а мы вдобавок теряем спонсоров, если они видят негативные публикации о шашках-64. Особенно – от имени ведущих шашечных деятелей, тем более – в пасквильной форме советских «коллективок», которые не приняты в цивилизованном обществе. Все наши проблемы, несомненно, могут быть решены внутри шашечного мира в рамках нормальных демократических процедур. Нарушения корпоративной этики неприемлемы, и каждый из таких случаев повлечет за собой адекватную реакцию со стороны Этической комиссии IDF".

Юрий Аникеев обратился за разъяснениями к руководству IDF, где спортсмену объявили, что его временно отстранили - на одно соревнование. В дальнейшем все будет зависеть от самого спортсмена. В федерации настаивают, что спортсмен не может публично обсуждать внутренние проблемы шашечного мира.

Вместе с тем.Аникеев ожидает пересмотра этого решения в дни, которые остались до проведения чемпионата Европы в Грузии.