Свитолина победила россиянку Веснину и вышла в полуфинал WTA Elite Trophy

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла вторую победу на турнире в китайском Чжухае WTA Elite Trophy, который является альтернативой Итоговому турниру года.

Сегодня 22-летняя одесситка победила в двух сетах россиянку Елену Веснину - 6:4, 6:2. Ранее она справилась с Кики Бертенс из Нидерландов.

Таким образом, Свитолина пробилась в полуфинал турнира, где встретится с британкой Йоханной Контой или француженкой Каролин Гарсией.

Выход в полуфинал WTA Elite Trophy также может позволить Свитолиной обновить персональный и всеукраинский рекорд в рейтинге WTA. На данный момент она занимает в нем 14-е место.