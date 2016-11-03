Свитолина победила россиянку Веснину и вышла в полуфинал WTA Elite Trophy
15:03, 03 ноября 2016Другое
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Украинская теннисистка приблизилась к новой для себя вершине в профессиональном спорте.
Свитолина в шаге от нового персонального рекорда / btu.org.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла вторую победу на турнире в китайском Чжухае WTA Elite Trophy, который является альтернативой Итоговому турниру года.
Сегодня 22-летняя одесситка победила в двух сетах россиянку Елену Веснину - 6:4, 6:2. Ранее она справилась с Кики Бертенс из Нидерландов.
Таким образом, Свитолина пробилась в полуфинал турнира, где встретится с британкой Йоханной Контой или француженкой Каролин Гарсией.
Выход в полуфинал WTA Elite Trophy также может позволить Свитолиной обновить персональный и всеукраинский рекорд в рейтинге WTA. На данный момент она занимает в нем 14-е место.
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