Олимпийский чемпион по гимнастике Верняев выиграл престижный турнир в Швейцарии

В Кьяссо (Швейцария) завершился гимнастический турнир Мемориал Артура Гандера, который выиграл украинец Олег Верняев, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен набрал в сумме многоборья 60,800 балла. 2-е место завоевал Барт Дерло из Нидерландов - 57,700, третье - еще один украинец Игорь Радивилов - 57,050.

В розыгрыше Трофея Кьяссо - за лучшее исполнение упражнения на брусьях, также победил Верняев, набравший 16,150 балла.

В женском турнире украинка Ангелина Кислая заняла 7-е место, набрав 26,200 балла. Победу одержала Ангелина Мельникова из России - 48,200 балла.

Традиционный 33-й по счету турнир в Кьяссо в 2016-м году прошел 2 ноября.