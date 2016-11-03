Олимпийский чемпион по гимнастике Верняев выиграл престижный турнир в Швейцарии

14:56, 03 ноября 2016
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Украинец также заовевал трофей города Кьяссо за лучшую оценку в упражнении на брусьях.

Верняев выиграл на турнире в Швейцарии сразу два главных приза / memorialgander.ch

В Кьяссо (Швейцария) завершился гимнастический турнир Мемориал Артура Гандера, который выиграл украинец Олег Верняев, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен набрал в сумме многоборья 60,800 балла. 2-е место завоевал Барт Дерло из Нидерландов - 57,700, третье - еще один украинец Игорь Радивилов - 57,050. 

В розыгрыше Трофея Кьяссо - за лучшее исполнение упражнения на брусьях, также победил Верняев, набравший 16,150 балла.

В женском турнире украинка Ангелина Кислая заняла 7-е место, набрав 26,200 балла. Победу одержала Ангелина Мельникова из России - 48,200 балла.

Традиционный 33-й по счету турнир в Кьяссо в 2016-м году прошел 2 ноября.

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