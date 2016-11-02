Мужская сборная Украины по гандболу проиграла стартовый матч отбора Евро-2018

В Скопье завершился матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2018 по гандболу среди мужских команд, в котором сборная Македонии принимала команду Украины и выиграла со счетом 27:21, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева площадки имели небольшое преимущество в два-четыре мяча практически на протяжении всего матча. Первый тайм македонцы завершили с перевесом в три гола - 13:10. После перерыва хозяева поля не только удержали свой перевес, но и сумели его увеличить в два раза, до 6-ти голов.

Самыми результативными игроками в составе гостей стали Артем Козакевич и Станислав Жуков - по 4 гола.

Таким образом, сборная Украины проиграла первый их шести матчей в Группе 4. Также соперниками украинской команды в борьбе за путевку на Евро будут сборные Исландии и Чехии.

Матч 2-го тура отбора Евро Украина - Исландия пройдет 5 ноября в Сумах.