Савчук в паре с австралийкой Родионовой проиграла на старте теннисного турнира в Чжухае

В Чжухае (Китай) на турнире категории International - WTA Elite Trophy в парном разряде состоялись матчи 1-го тура группового этапа, в одном из которых украинка Ольга Савчук (64-я в парном рейтинге) и ее напарница Анастасия Родионова (40) из Австралии уступили турчанке Ипек Сойлу (77) и китаянке Сю Ифань (20), сообщает официальный сайт соревнований.

Соперницы легко выиграли в двух сетах в матче, который продолжался 1 час 12 минут. Сойлу и Ифань выиграли со счетом 6:3, 6:4.

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Савчук и Родионова реализовали два брейк-пойнта из четырех, их соперницы – пять из 12-ти. Ольга и Анастасия выполнили один эйс и допустили шесть двойных ошибок. Сойлу и Ифань навылет не подали ни разу и один раз ошиблись на подаче.

На группвом этапе украино-австралийской паре предстоит еще сыграть с китайским дуэтом Чен Лянь / Яфан Вань.

Как сообщал УНИАН, турнир в Китае проходит с 1 по 6 ноября.