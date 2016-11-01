Южненский "Химик" проиграл в волейбольной Лиге чемпионов краснодарскому "Динамо"

В Южном (Одесская обл.) завершился первый матч 2-го квалификационного раунда волейбольной Лиги чемпионов ЕКВ среди женских команд, в котором "Химик" принимал российское "Динамо" из Краснодара и проиграл со счетом 2:3, сообщает официальный сайт турнира.

Хозяевам плошадки удалась середина матча, но в начале и концовке они были повержены гостями. "Химик" проиграл первую четверть - 17:25, но выиграл вторую - 25:20. В упорнейшем третьем сете хозяева площадки сумели выиграть с перевесом в два балла - 25:23. Казалось, что этот эпизод может стать решающим в матче.

Но, в четвертой партии украинская команда проиграла с крупным счетом 16:25, а в дополнительном сете - на тай-брейке - с еще более крупным 5:15.

Ответный матч состоится через неделю в Краснодаре.

Победитель противостояния выйдет в третий раунд квалификационных соревнований самого престижного еврокубка.