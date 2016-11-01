Свитолина выиграла первый матч теннисного турнира в Чжухае

В Чжухае (Китай) завершился матч 1-го тура группового этапа WTA Elite Trophy, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Кики Бертенс из Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

В упорном трёхсетовом противостоянии, украинка упустила первую партию, но затем сумела переломить ход игры.

После матча Свитолина отметила: «Рада вернуться сюда, так как в прошлом году мне очень понравилось в Чжухае. Было очень сложно, Кики подавала здорово. Мне нужно было оставаться в игре, поддерживать концентрацию. Во втором сете показала высокий уровень тенниса. Далее матч против Весниной, которая только что выиграла в паре на турнире в Сингапуре, потому уверенна в своих силах».

Согласно регламенту турнира, 12 теннисисток разделены на 4 группы по 3 игрока. Также в группе со Свтолиной и Бертенс за единственную путевку в полуфинал сражается Елена Веснина из России.

Турнир в Чжухае проходит с 1 по 6 ноября.