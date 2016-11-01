Шахматистка Музычук занимает 3-е место в рейтинге ФИДЕ

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) 1 ноября обновила мировой рейтинг, согласно которому украинка Анна Музычук занимает 3-е место, сообщается на официальном сайте ФИДЕ.

Украинка имеет в активе 2561 пункт, в октябре она не провела ни одной партии.

Лидер рейтинга Хоу Ифань из Китая укрепила свои позиции, сыграв в октябре 14 партий. На ее счету 2635 пунктов. У еще одной китаянки Ю Веньюн - 2580.

Сестра Анны - Мария Музычук - находится в рейтинге на 8-м месте с 2532 пунктами в активе. Анна Ушенина находится на 27-м месте, Наталья Жукова - на 32-м, Инна Гапоненко - на 55-м, Татьяна Василевич - на 92-м.

В мужском рейтинге сильнейший из украинцев - Павел Эльянов - занимает 16-е место, 2757 пунктов. Василий Иванчук - на 23-м месте, Руслан Пономарев - 36, Юрий Криворучко - 38, Антон Коробов - 52, Александр Арещенко - 72, Андрей Волокитин -79.

Лидером рейтинга по-прежнему является Магнус Карлсен из Норвегии.