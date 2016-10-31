ФСО "Динамо" исполнилось 92 года

31 октября исполнилось 92 года со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины.

На заседании Центральной Межведомственной Комиссии по делам обществ и союзов при НКВД, которое состоялось 31 октября 1924 года, было утверждено Положение о Всеукраинском Совете Пролетарско—Спортивных обществ «Динамо». Именно с этой даты началась история украинского «Динамо».

«Динамо» является одним из ведущих спортивных обществ в Украине. На олимпийские Игры-2016 в Рио-де-Жанейро товаристо делегировало 102 спортсмена из 22 территориальных организаций, что составляет 49,51 процента общего количества спортсменов. На Играх динамовцы завоевали семь наград - 4 серебряных и 3 бронзовых, что составляет 63,6 процента от общего количества завоеванных украинскими спортсменами наград.