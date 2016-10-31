Свитолина продолжает удерживать всеукраинский рекорд в теннисном рейтинге WTA

Сильнейшая тенисистка Украины Элина Свитолина осталась на 14-м месте в обновленном рейтинге WTA, сообщает официальный сайт организации.

Для 22-летней украинки это наивысшая позиция в рейтинге WTA в течение профессиональной карьеры. Кроме того, это наивысшая позиция для всех украинских теннисисток в истории.

Первый раз Свитолина достигла этой планки в марте 2016 года, а неделю назад второй раз оказалась на 14-й позиции.

Подняться выше и установить свой новый рекорд украинка сможет после того, как примет участие в следующем турнире, который состоится 1-6 ноября в китайском Чжухае.

Также отметим, что лидером рейтинга остаеся немка Анжелик Кербер. За ней следуют Серена Уильямс (США), Агнешка Радваньска (Польша), Симона Халеп (Румыния), Доминика Цибулкова (Словакия).