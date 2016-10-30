Первая ракетка мира Кербер сенсационно уступила в финале Итогового турнира WTA

18:04, 30 октября 2016
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Победительницей турнира в Сингапуре стала словачка Доминика Цибулкова.

Цибулкова стала победительницей Итогового турнира / Reuters

Словачка Доминика Цибулкова стала победительницей Итогового турнира WTA с призовым фондом в 7 миллионов долларов. 

Сегодня в финале она сенсационно победила немку Анжелик Кербер, которая является первой ракеткой мира. Цибулкова, которая в рейтинге WTA занимает восьмое место, выиграла матч в двух сетах - 6:3, 6:4.

Отметим, что ранее 27-летняя Цибулкова никогда не выходила в финалы турниров WTA. Кроме того, в турнирах серии Grand Slam словачка лишь раз за свою карьеру пробивалась в полуфинал - это случилось на турнире "Ролан Гаррос" в 2009 году.

Ожидается, что завтра Цибулкова поднимется на пятое место рейтинга WTA - это ее наивысшая позиция в течение карьеры.

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