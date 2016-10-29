Харьковский "Олимп" стал чемпионом Украины по регби
20:52, 29 октября 2016Другое
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Харьковчане проиграли в ответном финальном матче одесскому "Кредо", но победили по сумме двух матчей.
"Олимп" (в черной форме) стал чемпионом Украины в 12-й раз / rcolimp.com.ua
В Харькове состоялся второй финальный матч чемпионата Украины по регби, где одесский "Кредо" сумел обыграть местный "Олимп", но проиграл по сумме двух игр, сообщает официальный сайт харьковчан.
В прошлую субботу "Олимп" праздновал успех в матче с "Кредо" в Одессе со счетом 42:8 и считался явным фаворитом если и не ответного матча, то в борьбе за чемпионский титул.
Игра в Харькове получилась крайне напряженной и шла, что называется очко в очко, но на 80-й минуте победу вырвали гости. Решающим оказался штрафной в исполнении Николая Делиергиева - 10:13.
Таким образом, по сумме двух матчей "Олимп" выиграл со счетом 52:21.
"Олимп" стал 12-кратным чемпионом Украины.
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