Харьковский "Олимп" стал чемпионом Украины по регби

В Харькове состоялся второй финальный матч чемпионата Украины по регби, где одесский "Кредо" сумел обыграть местный "Олимп", но проиграл по сумме двух игр, сообщает официальный сайт харьковчан.

В прошлую субботу "Олимп" праздновал успех в матче с "Кредо" в Одессе со счетом 42:8 и считался явным фаворитом если и не ответного матча, то в борьбе за чемпионский титул.

Игра в Харькове получилась крайне напряженной и шла, что называется очко в очко, но на 80-й минуте победу вырвали гости. Решающим оказался штрафной в исполнении Николая Делиергиева - 10:13.

Таким образом, по сумме двух матчей "Олимп" выиграл со счетом 52:21.

"Олимп" стал 12-кратным чемпионом Украины.