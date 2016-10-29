Пловец Романчук выиграл пятую подряд золотую медаль этапа Кубка мира, у Зевиной - две бронзы

В Гонконге завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию, где на дистанции 400 метров вольным стилем у мужчин победу одержал украинец Михаил Романчук, сообщает официальный сайт соревнований.

Романчук проплыл дистанцию за 3 минуты 40,18 секунды.

На 0,27 секунды от него отстал Петер Бернек из Венгрии, занявший 2-е место. Третьим на финиш приплыл Джеймс Гей из Великобритании.

Эта победа стала пятой подряд для Романчука на этапах Кубка мира. Ранее он завоевал по две золотые медали на дистанциях 400 и 1500 метров на соревнованиях в Сингапуре и Токио. Заплыв на 1500 метров в Гонконге состоится завтра, 30 октября.

В свою очередь, Дарья Зевина сегодня завоевала две бронзовые медали. На дистанции 50 метров на спине она показала результат 27,08 секунды, уступив олимпийской чемпионке Катинке Хоссу из Венгрии (26,40) и Эмили Сибойм из Австралии (26,68). А дистанцию 200 метров на спине Зевина преодолела за 2 минуты 03.87 секунды. Здесь она также уступила Хоссу (2:02.28) и Сибойм (2:02.91).

Этап Кубка мира в Гонконге является последним из девяти соревнований, которые начались в августе, спустя несколько дней по окончании Олимпиады-2016 в Рио.