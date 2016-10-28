Велосипедист Гривко проведет следующий сезон в "Астане"

Призер Европейских Игр в Баку, единственный представитель Украины в Про Туре, Андрей Гривко продлил контракт с командой Astana Pro Team на следующий сезон. Об этом спортсмен сообщил во время веб-конференции на XSPORT.

«Переговоры велись с несколькими командами. Но в итоге у нас получились хорошие взаимоотношения с казахстанской командой, в которой я уже выступаю семь сезонов. Мы договорились и решили подписать контракт на 2017 год. В этом плане все хорошо, работа стабильная, я доволен».

Гривко — пятикратный чемпион Украины в гонке с раздельным стартом. Его лучшим результатом в Гран Турах является 42-е место на Вуэльта Испания в 2008-м году.

В феврале 2016 года выиграл Тур Средиземноморья, французскую профессиональную шоссейную многодневную велогонку по берегам Средиземного моря.