Украинец Аникеев стал серебряным призером Чемпионата Европы по шашкам-100 в супер-блице

В Турции завершился чемпионат Европы по международным шашкам в самом молниеносном виде игры - супер-блице, где 2-е место и серебряную медаль завоевал украинец Юрий Аникеев, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

Международный гроссмейстер из Харькова Аникеев набрал одинаковое количество очков с многократным чемпионом мира Алексеем Чижовым из России - по 12 очков.Но уступил по дополнительному критерию - коэффициенту. В результате украинец завоевал серебро для нашей команды. Третье место и "бронза" на счету Айнура Шайбакова из России - 10 баллов. Артем Иванов набрал 8 очков и поделили 4-5 места с Гунтисом Валнерисом из Латвии. У шахматиста Василия Иванчука в турнире по шашкам 2 балла и 15-е место.

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В женском турнире украинка Виктория Мотричко заняла 13-е место - 6 баллов. Тройку призеров составили представители России - Матрена Ноговицина (14), Дарья Ткаченко (12) и Тамара Тансыккужина (8).

После подведения итогов в общекомандном зачете сборная Украины среди женщин завоевала серебряные медали,мужская команда на третьем месте - бронза.