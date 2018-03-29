Президент Федерации биатлона Украины Брынзак: "На сборы в Россию мы больше не ездим, только на соревнования"

27 ноября в шведском Эстерсунде стартует новый биатлонный сезон. По традиции последних лет он начнется смешанной эстафетой, одним из самых молодых видов программы в этом виде спорта после супермикста. Новый сезон является особенным – предолимпийским. В его программе, в частности, присутствует этап Кубка мира в Пхенчхане, столице будущих Игр-2018. В этом южнокорейском городе не проходили соревнования биатлонистов самого высокого уровня с 2009-го года, когда состоялся чемпионат мира.

Последние два сезона в украинской команде проходят под знаком смены тренерского штаба. Если год назад нашу женскую команду возглавил словенец Урош Велепец, то в нынешнем – мужскую команду – словак Юрай Санитра. С именами специалистов связывают успехи как на будущей Олимпиаде, так и в регулярных этапах Кубка мира и на чемпионате мира.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал УНИАН о положительных и отрицательных моментах смены тренеров, отметил хорошую подготовку команды к новому сезону и поделился своими ожиданиями от будущих соревнований 2016/17.

Этот сезон предолимпийский, в чем его особенности?

Прежде всего, в том, что команду нужно психологически подготовить к главному старту четырехлетия. Спортсмены должны получить уверенность, знать, что они могут соревноваться за высокие места, побеждать. Например, за год до Олимпиады в Сочи наша команда отлично выступила на Чемпионате мира. Это было очень важно психологической точки зрения. Эта уверенность впоследствии передалась на Олимпиаду.

Чем подготовка к нынешнему сезону отличается от подготовки в предыдущие годы?

Кардинально ничем. Практически все те же сборы, каждый из которых выполняет свою определенную функцию. Могу отметить, что в нынешнем сезоне наша мужская часть команды отправилась в Канаду. Там много снега и достаточно спокойная обстановка В отличие от того же норвежского Шушена, где арктический климат, не всегда стабильный снег, много команд, суета…

Мы посмотрим, что получится из эксперимента с мужской командой, насколько это негативно или позитивно повлияет на результаты команды по ходу сезона… Если результаты команды будут удовлетворительными, то в следующем году уже поедет туда и женская команда

Сколько из задуманного на межсезонье удалось воплотить в жизнь?

Сто процентов. Мы очень плодотворно проводим нынешнее межсезонье, все идет по плану.

Раньше обязательными этапами подготовки были выезды в Россию и Белоруссию. А как сейчас?

Сбор в Беларуси в нынешнем сезоне был. Как обычно. В Россию тренироваться мы больше не ездим. Разумеется, за исключением соревнований. В Тюмени пройдет 8-й этап Кубка мира, предпоследний. Он будет очень важным с точки зрения набранных очков, борьбы в общем зачете КМ.

Ранее каждый год у сборной Украины возникали проблемы с шенгенскими визами, согласно которым человек может находиться в Европе 90 дней на протяжении полугода. В прошлом сезоне благодаря помощи Министра молодежи и спорта Игоря Жданова после переговоров с послом Норвегии, членам сборной Украины оформили вид на жительство в этой стране . Как эту проблему решаете сейчас?

Уже решили. Опять же, благодаря норвежской стороне. Нашим спортсменам, тренерам, техническому персоналу снова предоставили вид на жительство. С этим никаких проблем не будет и в этом сезоне. Мы свободно можем передвигаться по Европе.

Перейдем к вопросам чисто спортивным. Можете прояснить ситуацию с сестрами Витой и Валей Семеренкой? Почему пропускает сезон каждая из них? На кого рассчитываете в дальнейшем? Или Сестры Семеренко – это хоть и славное, но все-таки прошлое украинского биатлона?

Ни в коем случае не прошлое. Валя тренируется и готовится к сезону. Возможно, в декабре она уже будет выступать. Все зависит от ее формы в конкретный момент, какой будет ее состояние к моменту старта конкретного этапа КМ. Что касается Виты, то она тоже «рвется в бой». Как вы знаете, она родила ребенка и как только ей позволят физические кондиции она также начнет тренироваться. В этом сезоне, конечно, шансов больше выступить у Вали.

Вы представляете женскую сборную Украины без сестер Семеренко, которые были ее лидерами на протяжении целого десятилетия?

Да, конечно. Процесс смены поколений абсолютно нормальный. Любой спортсмен когда-то уходит. Конечно, терять такого титулованного спортсмена, лидера, как Валя или Вита неприятно, но смириться с этим, рано или поздно, придется. Так, как когда-то мы смирились с уходом нашей звездной четверки Зубрилова-Петрова-Водопьянова-Лемеш.

Тогда проясним ситуацию и по остальным спортсменкам нашей золотой олимпийской четверки Сочи – Елене Пидгрушной и Юлии Джиме…

Они тренируются, готовятся к новому сезону. Все в порядке. Ничего экстраординарного у них не происходит. Были небольшие проблемы со здоровьем, но в летнее межсезонье, мы смогли их решить. В частности, у Елены была повреждена рука, носовая перегородка, были проблемы с сердцем, у Юлии вырезали гланды. Сейчас все эти проблемы позади.

Обе спортсменки тренируются, мы ждем от них высоких результатов в новом сезоне.

Анастасия Меркушина, наравне c Варвинец, Пидгрушной и Джимой готова войти в основу эстафетной команды? Кто у нас является первым запасным?

У нас есть ряд спортсменок, которые постепенно выходят на высокий уровень и уже сейчас готовы выступить на серьезном международном старте. Это Яна Бондарь, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Надежда Белкина . Наконец, по Ольги Абрамовой вскоре будет принято решение и я надеюсь она сможет выступать уже в этом сезоне .

Абрамова тренируется с командой?

Нет, она не имеет права тренироваться с командой, она тренируется отдельно. Но мы постоянно держим ее в поле зрения. На нее мы рассчитываем.

В позапрошлом сезоне Яна Бондарь демонстрировала скорости на уровне Домрачевой, Бергер и Макарайнен, но просто катастрофически стреляла. В прошлом сезоне ее скорость куда-то пропала, но точность стала лучше. Что происходит с Яной? Какой у нее потенциал?

В прошлом сезоне Яне дали серьезную функциональную базу , поэтому у нее упала скорость плюс большая работа по стрелковой подготовке .Сейчас есть основания думать, что это все синхронизируется и стабилизируется. Скорость плюс стрельба. Последнее обследование показало что у нее очень хорошее функциональное состояние . У Яны хорошая перспектива.

Урош Велепец провел первый сезон с женской сборной Украины. Насколько Вы довольны его работой? Насколько довольны сами спортсменки?

Я считаю, что первый год прошел нормально. Велепец присматривался к команде, команда к нему. Разумеется, он не знал некоторых индивидуальных особенностей спортсменок, поэтому не могло обойтись без ошибок. Сейчас команда и тренер притерлись друг к другу. Нашли общий язык. Я думаю, дальше будет не только легче, но и лучше.

Вас не смущает тот факт, что именно под руководством Велепеца наша женская команда впервые за много лет осталась без медалей чемпионата мира?

Мы были готовы к этому. Часть проблем я уже перечислил. Плюс, мы рисковали, команда накануне Чемпионата мира ездила на заокеанские этапы КМ в Канаду и США. Нам необходимо было набирать очки в зачет КМ. Этот дальний переезд плюс акклиматизация также сказались на результатах мирового первенства.

Думаю, следующий сезон будет для команды и тренера куда более успешным. Первый сезон мы отдали на притирку команды и тренера. Сейчас уже будет совсем другая ситуация. Ждем конкретного результата.

Мужскую сборную возглавил словацкий специалист – Юрай Санитра. Почему именно он?

У нас был конкурсный отбор. Составили список потенциальных специалистов, кто интересует нас. Из этого списка отсеяли тех, кто не может или не изъявил желания поработать в сборной Украины. Из оставшихся выбирали всем коллективом. Сотрудники Федерации и команда большинством отдали предпочтение Санитре.

Все происходило открыто?

Естественно. У нас все происходит демократическим путем. Никто в кулуарах такие вопросы не решает. Советуемся со спортсменами.

Чем Вам лично импонирует Санитра?

Это известный специалист. В качестве личного тренера привел Анастасию Кузьмину к титулу двукратной олимпийской чемпионки, а также Павола Хурайта – к бронзовой награде Олимпиады в Ванкувере. Считаю, что он принесет пользу нашей мужской команде.

Прошлый сезон хорошо начал Дмитрий Пидручный. Но затем начались проблемы со здоровьем, из-за чего сезон получился скомканным. Как он чувствует себя сейчас?

У спортсмена в декабре возникли проблемы со спиной. Сейчас уже эти проблемы у него остались позади. В новый сезон он входит без проблем в плане здоровья.

Нашим «главным героем» прошлого сезона стал бронзовый призер ЧМ Сергей Семенов. Как он провел нынешнее межсезонье?

Хорошо. Выполнил весь намеченный объем работы. У него в прошлом сезоне также возникли проблемы со спиной. И, также как и у Пидручного, эти проблемы мы решили в летнее межсезонье. Оба спортсмена готовятся к новому сезону по плану.

С чем связано то обстоятельство, что женский биатлон у нас развит лучше, чем мужской?

С традициями. С историей выступлений. Наши биатлонистки изначально лучше выступали, чем мужчины. Вспомните, конец 90-х – начало «нулевых», времена Елены Зубриловой и ее партнерш по команде. В женском биатлоне, всегда лучше было финансирование, лучшая экипировка. Они добивались больших успехов, нежели мужчины. Видимо, больше хотели добиться успеха.

В прошлые годы мы постоянно получали подпитку из других стран, в особенности – из России. Рассматриваете ли Вы сейчас возможность усиления сборной Украины легионерами?

Я никогда не выступал и не буду выступать против легионеров. Да, с одной стороны, нужно подстегивать нашу молодежь, держать ее в тонусе, давать ей шансы, новый импульс к развитию. С другой стороны, приглашение легионеров усиливает конкуренцию в команде. Согласитесь, есть разница, если в команде спокойно чувствуют себя 4 человека, или 10 биатлонисток, которые борются за место в составе. Конкуренция так или иначе, способствует более высоким результатам. Если в нашу команду хочет перейти конкурентоспособный биатлонист, мы будем только рады.

Вы упомянули о том, что рисковали в прошлом сезоне накануне чемпионата мира, когда отправляли спортсменов на заокеанские этапы Кубка мира. Будет ли наша сборная жертвовать некоторыми этапами Кубка мира ради подготовки к чемпионату мира, который в феврале пройдет в Хохфильцене?

Да, наши спортсмены будут пропускать этапы. Все будет индивидуально, в зависимости от ситуации, но команда должна подойти к чемпионату мира в максимально хороших кондициях.

Уже потом, после чемпионата мира будет этап КМ в корейском Пхенчхане, столице будущей Олимпиады-2018. Разумеется, туда наши спортсмены поедут. Будут осваиваться на месте проведения соревнований, проводить прикидку. Надо будет на себе прочувствовать и вопросы акклиматизации, и побыть в соревновательных условиях. Это будет один из важнейших стартов предолимпийского сезона.

Кирилл Стадниченко