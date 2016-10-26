Украинская штангистка Коробка лишена серебряной медали Олимпиады-2008 из-за допинга
Нашу спортсменку уличилили в применении запрещенного вещества туринабол.
Международный олимпийский комитет объявил о лишении украинки Ольги Коробки серебряной медали Игр-2008 в соревнованиях по тяжелой атлетике, сообщается в релизе МОК.
Коробка, соревнуясь в весовой категории свыше 75 кг. в турнире по тяжелой атлетике, заняла 2-е место и была удостоена серебряной медали, напомнили в МОК. Спортсменка дисквалифицирована после обнародования результатов повторного анализа допинг-пробы, который показал наличие в организме запрещенного вещества туринабол.
Дисциплинарная комиссия МОК под председательством Дениса Освальда в соответствии с антидопинговыми правилами МОК дисквалифицировала спортменку.
Национальный олимпийский комитет Украины обязан обеспечить возврат МОК, медали в ближайшее время.
Настоящее решение МОК вступает в силу немедленно.
Запрещенные вещества также найдены в пробах серебряных призеров Игр - белорусского тяжелоатлета Андрея Рыбакова, казахстанского борца вольного стиля Таймураза Тигиева, борца-вольника Сослана Тигиева, представляющего Узбекистан и обладательниц бронзы белорусской тяжелоатлетки Анастасии Новиковой и российской бегуньи Екатерины Волковой.
Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.