Украинская штангистка Коробка лишена серебряной медали Олимпиады-2008 из-за допинга

Международный олимпийский комитет объявил о лишении украинки Ольги Коробки серебряной медали Игр-2008 в соревнованиях по тяжелой атлетике, сообщается в релизе МОК.

Коробка, соревнуясь в весовой категории свыше 75 кг. в турнире по тяжелой атлетике, заняла 2-е место и была удостоена серебряной медали, напомнили в МОК. Спортсменка дисквалифицирована после обнародования результатов повторного анализа допинг-пробы, который показал наличие в организме запрещенного вещества туринабол.

Дисциплинарная комиссия МОК под председательством Дениса Освальда в соответствии с антидопинговыми правилами МОК дисквалифицировала спортменку.

Национальный олимпийский комитет Украины обязан обеспечить возврат МОК, медали в ближайшее время.

Настоящее решение МОК вступает в силу немедленно.

Запрещенные вещества также найдены в пробах серебряных призеров Игр - белорусского тяжелоатлета Андрея Рыбакова, казахстанского борца вольного стиля Таймураза Тигиева, борца-вольника Сослана Тигиева, представляющего Узбекистан и обладательниц бронзы белорусской тяжелоатлетки Анастасии Новиковой и российской бегуньи Екатерины Волковой.

Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.