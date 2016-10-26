Пловец Романчук выиграл четвертую золотую медаль подряд этапа Кубка мира

В Токио (Япония) завершился этап Кубка мира по плаванию, где сегодня золотую медаль завоевал Михаил Романчук, победивший на дистанции 1500 метров, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортмен проплыл дистанцию за 14 минут 26.39 секунды.

Романчук на 3,79 секунды опередил венгра Гергея Дьюрту. Третьим финишировал представитель Германии Пауль Зеллманн.

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Кроме того, сегодня на дистанции 100 метров на спине у женщин бронзу завоевала Дарья Зевина. Наша спортсменка преодолела дистанцию за 56.86 секунды. Украинка уступила олимпийской чемпионке Катинке Хоссу (55,59) и Эмили Сибойм из Австралии (56,59).

Для Романчук эта награда стала четвертой подряд золотой на двух этапах Кубка мира. Вчера он выиграл в Токио золото на дистанции 400 метров. Несколько дней назад украинец выиграл две золотые медали на этих же дистанциях на этапе Кубка мира в Сингапуре.

Предпоследний этап Кубка мира по плаванию в Японии проходил 25-26 октября. Последний этап соревнований, состоящих из 9 этапов, пройдет 29-30 октября в Гонконге.