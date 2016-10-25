Пловец Романчук выиграл третье золото подряд на этапах Кубка мира

В Токио (Япония) проходит этап Кубка мира по плаванию, где в первый день украинец Михаил Романчук завоевал "золото", а Дарья Зевина - бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

Романчук одержал третью победу подряд на двух этапах Кубка мира.

Сегодня украинец был сильнейшим на дистанции 400 метров вольным стилем. Романчук преодолел дистанцию за 3 минуты 39,67 секунды, опередив Юки Кобори из Японии на 2,78 секунды.Бронза - у еще одного представителя Японии Кацухиро Мацумото.

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В свою очередь, Зевина на дистанции 200 метров на спине финишировала третьей с результатом 2 минуты 02.71 секунды. Украинка проиграла венгерке Катинке Хоссу (2:01.72) и Эмили Сибойм из Австралии (2:02.27).

Этап Кубка мира в Японии проходит 25-26 октября.