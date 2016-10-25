Украинские шашисты попали в Топ-четверку лучших чемпионата Европы

В Измире (Турция) завершился чемпионат Европы по международным шашкам-100, где в четверку лучших спортсменов попали Юрий Аникеев и Ольга Балтажи, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

Нашу страну представляли гроссмейстеры Юрий Аникеев, Артем Иванов, Игорь Кирзнер, Ольга Балтажи, Виктория Мотричко, мастера спорта Юлия Макаренкова и Виктория Белая, а также известный шахматист Василий Иванчук и юная Дарья Мосиенко.

У мужчин лучший результат показал международный гросместер Юрий Аникеев из Харькова, который занял высокое четвертое место. Лишь одного балла не хватило ему,чтобы стать чемпионом Европы,ведь у него был лучший коэффициент среди тройки призеров.А все призеры набрали по 12 очков. Чемпионом Европы стал Алексей Чижов из России, серебряным призером Рул Бумстра, бронзовым - Мартин ван Ижендорн (оба - Нидерланды).

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В женском турнире результат мужчин повторила международный гроссмейстер из Ивано-Франковска Ольга Балтаже - она четвертая,причем, набрав с серебряным и бронзовым призерами одинаковое количество очков, но уступив призовое место по коэффициенту.

Чемпионом Европы стала Айгуль Идрисова, серебряным призером - Ксения Нахова, бронзовым - Матрена Ноговицына (все - Россия).

Чемпионат Европы по международным шашкам-100 проходы в Измире с 19 по 24 октября. За звание чемпиона Европы соревновались 61 участник (32 мужчины и 29 женщин), которые представляли 15 стран нашего континента: Украина, Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Нидерланды, Франция, Германия, Грузия, Азербайджан, Болгария, Словения и Чешская Республика.