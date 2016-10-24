Россиянку Шарапову исключили из рейтинга лучших теннисток мира

Российская теннисистка Мария Шарапова была исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает BBC.com.

В опубликованном в понедельник на сайте WTA новом рейтинге имени Шараповой нет.

Читайте такжеДисквалификацию российской теннисистки Шараповой сократили до 15 месяцевВ предыдущей версии - от 17 октября - Мария Шарапова занимала 93-ю строчку. В ассоциации объяснили исчезновение имени Шараповой из списка тем, что она слишком мало выходила на корт в 2016 году.

Напомним, 8 июня Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) за употребление мельдония. Теперь спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года - ровно через неделю после ее 30-летия.

Мария Шарапова является пятикратной победительницей турниров Grand Slam. В 2004-м году она стала чемпионкой Уимблдона, в 2006-м - выиграла US Open, в 2008-м - Australian Open, в 2014-м - Ролан Гаррос.