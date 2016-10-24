Свитолина повторила свой рекорд в теннисном рейтинге WTA

Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на рекордное для себя 14-е место в рейтинге WTA, сообщает официальный сайт организации.

Читайте такжеУкраинская теннисистка Свитолина получала угрозы перед полуфиналом "Кубка Кремля" с россиянкойЭто достижение является для Свитолиной повторением результата, достигнутого в марте 2016 года.

На прошлой неделе Свитолина принимала участие в московском Кубке Кремля, где дошла до полуфинала и проиграла Светлане Кузнецовой из России.

Далее украинка сыграет на турнире WTA Elite Trophy в Китае, который является альтернативой итоговому турниру для восьми лучших теннисисток мира.