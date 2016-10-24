Свитолина повторила свой рекорд в теннисном рейтинге WTA
13:23, 24 октября 2016Другое
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Украинская теннисистка после выступлений на турнире в Москве поднялась на одну строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации.
Свитолина поднялась на 14-е место / Reuters
Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на рекордное для себя 14-е место в рейтинге WTA, сообщает официальный сайт организации.
Читайте такжеУкраинская теннисистка Свитолина получала угрозы перед полуфиналом "Кубка Кремля" с россиянкойЭто достижение является для Свитолиной повторением результата, достигнутого в марте 2016 года.
На прошлой неделе Свитолина принимала участие в московском Кубке Кремля, где дошла до полуфинала и проиграла Светлане Кузнецовой из России.
Далее украинка сыграет на турнире WTA Elite Trophy в Китае, который является альтернативой итоговому турниру для восьми лучших теннисисток мира.
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