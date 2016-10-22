Запорожский "Мотор" обыграл португальский "Уминьо" в матче гандбольной Лиги чемпионов

В Харькове завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов EHF, в котором запорожский "Мотор" принимал португальский "Уминьо" и одержал победу, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 27:23.

Украинский клуб на протяжении всего матча имел преимущество и выиграл первый тайм с разницей в 2 гола - 11:9. Сразу же после перерыва "Мотор" совершил рывок (4:0) и довел преимущество до "+6" - 15:9. После этого запорожцы сосредоточились на сохранении своего перевеса, в чем преуспели.

Самым результативным игроком матча в составе "Мотора" стал российский легионер украинского происхождения Сергей Шельменко 8 голов. Игрок, родившийся в Украине, с 2011 года представляет на международной арене Россию.

Таким образом, "Мотор" одержал вторую победу в 5-ти матчх турнира (еще 1 ничья и 2 поражения), набрал 5 очков и вышел на третье место в турнирной таблице по итогам первого круга соревнований. "Мотор" обошел румынский "Динамо" (Бухарест) и "Уминьо" - по 4 балла, но отстает от французского "Нанта" (9) и турецкого "Бешикташа" (7). Аутсайдером группы является датский "Хольстебро" - 1 очко.

Второй круг начнется матчем "Уминьо" - "Мотор" 12 ноября.