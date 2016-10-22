Украинская теннисистка Свитолина получала угрозы перед полуфиналом "Кубка Кремля" с россиянкой

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что получала угрозы в свой адрес по ходу "Кубка Кремля", который в эти выходные завершается в Москве, сообщает "Чемпионат".

В частности, спортсменка получала угрозы накануне полуфинального матча против Светланы Кузнеовой из России.

"Конечно, я чувствовала поддержку, и в четвертьфинале. Это, конечно, очень хорошо. Но если честно, то для меня этот турнир психологически очень тяжёлый. Вчера, например, было очень много плохих сообщений, — не знаю почему, — каких-то угроз тоже. Тяжело. По поводу того, что если я выиграю… Бывают, конечно же, некоторые люди, которые занимаются ставками. Я не знаю подробно по этому поводу. Если честно, то вчера вечером это было чересчур. У меня, конечно, есть человек, который этим занимается, но он просто не успевал это всё удалять. Я уже потом совсем… Я не знаю, кто были эти люди, но если честно, для меня это очень тяжёлый момент. Конечно, организация тут очень хорошая, но я не знаю, если я вернусь… Потому что в конце и такой удар, можно сказать. Обычно это случается после проигрыша. Но перед матчем никогда такого не было", - рассказала Свитолина.

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Также украинка добавила: "Ещё с самого начала, как только я сюда приехала, после моей пресс-конференции была одна история. Не знаю, конечно же, всё связано с политикой. Но не думаю, что я в чём-то виновата здесь. Очень тяжело психологически. Потому что я просто выхожу и играю в теннис. И для меня главная задача – показать хорошую игру и выиграть матч. Это очень обидно.

Как сообщал УНИАН, Свитолина уступила в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» россиянке Светлане Кузнецовой со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 4:6.

Впереди у теннисистки остался один турнир в сезоне-2016 в Китае, после чего в календаре Женской теннисной ассоциации WTA-tour наступит перерыв. Межсезонье продлится до янврая 2017-го года.