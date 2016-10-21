Свитолина проиграла россиянке Кузнецовой в полуфинале теннисного "Кубка Кремля"

В Москве завершился полуфинальный матч теннисного турнира Кубок Кремля, где лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина проиграла россиянке Светлане Кузнецовой, сообщает официальный сайт турнира.

Матч, продолжавшийся почти три часа, завершился поражением украинки в трех сетах - 1:6, 7:6, 4:6.

Лишь в первом сете преимущество россиянки было большим и она легко выиграла со счетом 6:1.

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В дальнейшем на корте завязалась отчаянная борьба, где соперницы не раз реализовывали брейк-поинт (выгрывали гейм на подаче соперницы) и попеременно вели в счете, Судьба второй партии была решена в дополнительном 13-м гейме, где удачливее была Свитолина - 7:6 (6:2). А вот в решающей третьей партии удача отвернулась от нашей спортсменки. Кузнецова сумела реализовать брейк-поинт в середине партии и с тех пор свое преимущество не упускала - 6:4.

Таким образом, украинка завершила турнир на стадии полуфинала и теперь готовится к "малому" Итоговму турниру года. Если сильнейшие 8-мь игроков мира соберутся на Итоговый турнир WTA Сингапуре (23-30 октября), то "второй эшелон" мирового тенниса сразится с 1 по 6 ноября в китайском Чжухае в соревновании под названием WTA Elite Trophy. В прошлом году на этом турнире Свитолина дошла до полуфинала, где уступила Каролине Плишковой (Чехия). Этот турнир станет для украинки последним в 2016 году.

На данный момент Свитолина занимает 15-е место в мировом рейтинге.