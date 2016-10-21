Сборная Украины по мини-футболу попала в группу с Хорватей и Бельгией в отборе Евро

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года, согласно которой сборная Украины попала в Группу 3 основного раунда, сообщает УЕФА.

Соперниками сборной Украины в турнире, который пройдет в Украине, будут команды Хорватии, Бельгии и победитель соревнований предварительного раунда с участием команд Швеции, Черногории и Гибралтара (турнир пройдет в Гибралтаре). Первым соперником сборной Украины будет команда Бельгии, далее наша команда сыграет спобедителем группы G предварительного раунда, а в заключительном матче – со сборнойХорватии.

Предварительный раунд состоится 23 января – 1 февраля 2017 года. Основной раунд, в том числе и соревнования в Украине, 3-12 апреля 2017 г.

Согласно регламенту соревнований, семь победителей групп основного раунда присоединятся к Словении в финальной стадии. Семь вторых мест и лучшее третье место проведут 10-13 и 24-27 сентября 2017 года стыковые матчи еще за четыре путевки. Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных.

Финальная часть футзального Евро-2018 (11-го по счету) состоится в столице Словении Любляне 30 января – 11 февраля 2018 года. Все матчи турнира будут сыграны на «Арене-Стожице», вмещающей 12.500 зрителей.