Украинский пловец Романчук победил на этапе Кубка мира в Сингапуре, у Зевиной - серебро и бронза

В Сингапуре завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию, где украинские спортмены участвовали в трех финалах и во всех трех завоевали награды, сообщает официальный сайт соревнований.

Победы добился Михаил Романчук, который быстрее всех преодолел дистанцию 400 метров вольным стилем. Украинец показал результат 3 минуты 40.64 секунды, опередив на 26.81 секунды британца Джеймса Гэя. Третье место у Пауля Зеллманна из Германии.

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В свою очередь, Дарья Зевина на дистанции 200 метров на спине финишировала на 2-м месте с результатом 2 минуты 02.72 секунды. Она проиграла олимпийской чемпионке Катинке Хоссу (2:01.66) из Венгрии.

А на дистанции 50 метров на спине Зевина заняла 3-е место. С результатом 26.47 секунды она уступила занявшей второй место Хоссу (26,21) и победившей в этом заплыве Эмили Сибойм из Австралии (26,18).

Этап Кубка мира по плаванию проходит в Сингапуре 21-22 октября.