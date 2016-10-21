Минск может принять Европейские игры-2019

Беларусь готова принять Европейские игры в 2019 году. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с исполняющим обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем, сообщает БЕЛТА.

"Мы с вами приняли историческое решение, и в 2019 году соберем здесь европейских спортсменов на нашу Олимпиаду", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что он знаком с переговорами белорусской стороны с руководством ЕОК. В связи с этим он предложил не торопиться в определении некоторых деталей. "Например, определить, какие виды спорта, и сколько их будет в Беларуси во время Европейских игр. Я сторонник того, чтобы сюда пригласить максимум спортсменов. Это их праздник. Чем больше будет спортсменов, тем больше у нас будет сторонников в нашей европейской организации. И чем больше видов спорта мы здесь организуем, тем большее развитие они получат", - сказал Президент.

Он добавил, что также есть вопрос проведения юношеских соревнований 2019 года. "Мы также посмотрим на эти соревнования. Может, нам удастся, если это не противоречит духу, мы, может быть, проведем их в Беларуси и следом проведем нашу Олимпиаду. Это как удобнее вам. Эти детали мы должны изучить", - сказал глава государства.

"Мы не супердержава, но спорту уделяем огромное внимание, - отметил белорусский лидер. - Очень хочу, чтобы наша европейская организация ни в коем случае не уступала организациям других континентов, в том числе Международному олимпийскому комитету. Я в этом отношении националист и патриот. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь. Если у вас будет желание проводить у нас любые мероприятия в рамках этой организации, мы готовы в любой момент и поддержать нашу организацию, и организовать любые мероприятия", - заверил Президент.

Как сообщал УНИАН, первые Европейские игры состоялись в Баку в 2015 году. Накануне соревнований в Баку стало известно, что от проведения вторых Евроигр отказались Нидерланды. Затем на проведение соревнований претендовала Россия, но Международный олимпийский комитет заявил, что не поддержит эти соревнования в связи с допинговым скандалом вокруг российского спорта.