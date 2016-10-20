Новым президентом Международной федерации гимнастики стал японец Ватанабе

Новым президентом Международной федерации гимнастики (FIG) избран генеральный секретарь Японской ассоциации гимнастики и член исполнительного комитета FIG Моринари Ватанабе, сообщает официальный сайт федерации.

Ватанабе займет свою новую должность 1 января 2017 года, сменив на посту итальянца Бруно Гранди, который правил FIG в течение 20 лет.

Ватанабе во время голосования существенно опередил президента Европейского гимнастического союза француз Жоржа Гельзека - 100 голосов против 19.

В то же время, кандидатом в члены технического комитета FIG по художественной гимнастики была украинская судья 1-ой международной категории Юлия Атрушкевич. Но, набрав в первом туре 29 голосов, а во втором 36, она не попала в число шести членов комитета.

81-й Конгресс Международной федерации гимнастики проходил в Токио (Япония) с 18 по 20 октября.