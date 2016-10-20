Свитолина разгромила хорватку Конюх и вышла в полуфинал Кубка Кремля

В Москве завершился матч 1/4 финала Кубка Кремля по теннису, в котором украинка Элина Свитолина в двух партиях разгромила Ану Конюх из Хорватии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1.

Игра, продолжавшаяся ровно один час, прошла при полном преимуществе украинки. Так, Свитолина допустила всего 1 двойную ошибку, при 7-ми у соперницы, имела процент попадания первой подачи 62 против 52 у Конюх, имела преимущество в выигранных очках на подаче (37:21) и приеме (29:19).

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Кроме того, Свитолина с первого сетбола выиграла стартовую партию, а также с первого матчбола - второй сет и матч в целом.

Как сообщал УНИАН, Кубок Кремля-2016 проходит в Москве с 15 по 23 октября.