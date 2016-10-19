15 украинских велосипедистов примут участие в чемпионате Европы по треку

Турнир начинается сегодня в пригороде Парижа.

Во французском городе Сен-Квентин-ан-Ивлин близ Парижа стартует чемпионат Европы по велосипедному спорту (трек). Украинская заявка насчитывает 15 велосипедистов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Мужчины - Винокуров Андрей, Гладыш Роман, Гринев Виталий, Когут Владимир, Пономаренко Дмитрий, Владимир Фредюк, Шевчук Тарас. Женщины - Басова Любовь, Бондарь Виктория, Валерия Железная, Климченко Татьяна, Клячина Оксана, Метальникова Инна, Нагорная Анна, Старикова Елена. На чемпионате Европы будет разыграно 23 комплекта наград. Соревнования продлятся до 23 октября.

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