Украинка Елистратова возглавила рейтинг Европейской федерации триатлона по итогам сезона-2016

Европейская федерация триатлона опубликовала рейтинг лист сильнейших спортсменок континента, соглано которому украинка Юлия Елистратова завершила сезон 2016 на первом месте, сообщает официальный сайт федерации.

На счету Елистратовой 2787.12 балла и она существенно опережает британку Люси Халл (2298,01) и дуэт россиянок Валентина Запатрина (2122,31) и Елена Данилова (1,458,87).

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В рамках Кубка Европы украинка выиграла соревнования в Карловых Варах, Тонсберге и Холтене, а на заключительном этапе в Аланье заняла 2-е место, чего вполне хватило для лидерства в общем рейтинге.

Елистратова также возглавляла рейтинг сильнейших спортсменок Европы в 2014 и 2015 годах.

Как сообщал УНИАН, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Юлия Елистратова выступила неудачно, заняв лишь 38-е место.