Украинка Елистратова возглавила рейтинг Европейской федерации триатлона по итогам сезона-2016
Украинка сохраняет лидирующую позицию в рейтинге третий год подряд.
Европейская федерация триатлона опубликовала рейтинг лист сильнейших спортсменок континента, соглано которому украинка Юлия Елистратова завершила сезон 2016 на первом месте, сообщает официальный сайт федерации.
На счету Елистратовой 2787.12 балла и она существенно опережает британку Люси Халл (2298,01) и дуэт россиянок Валентина Запатрина (2122,31) и Елена Данилова (1,458,87).
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В рамках Кубка Европы украинка выиграла соревнования в Карловых Варах, Тонсберге и Холтене, а на заключительном этапе в Аланье заняла 2-е место, чего вполне хватило для лидерства в общем рейтинге.
Елистратова также возглавляла рейтинг сильнейших спортсменок Европы в 2014 и 2015 годах.
Как сообщал УНИАН, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Юлия Елистратова выступила неудачно, заняв лишь 38-е место.