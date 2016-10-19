Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира "Кубок Кремля"

В Москве завершился матч второго круга теннисного турнира "Кубок Кремля", в котором украинка Элина Свитолина обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:2.

Украинка имела большое преимущество на протяжении всей встречи, которая длилась 1 час 28 минут. Свитолина подала 3 эйса (у соперницы - 0), не допустила ни единой двойной ошибки, в то время как соперница - 2, и показала очень хороший процент попадания первой подачи - 73 против 62. Наконец, она выиграла 71 розыгрыш очков, в то время как соперница всего 52.

Для Свитолиной это был первый матч в Москве, так как она посеяна на этом турнире под 4-м номером и от игр первого круга была освобождена.

В третьем круге украинка сразится с победителем матча Анна Блинкова (Россия) - Ана Конюх (Хорватия), который состоится сегодня вечером.

Кубок Кремля проходит в Москве с 15 по 23 октября.