Теннисистка Свитолина о Кубке Кремля: "Последние три года не получалось приезжать из-за ситуации в стране, но не хочется привязывать турнир к политике"

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что рассчитывает завершить сезон на положительной волне благодаря своему выступлению на Кубке Кремля, который в понедельник стартовал в Москве, сообщает Р-спорт.

Свитолина получила четвертый номер посева и начнет свое выступление сразу со второго круга.

"Турнир в Москве считается престижным, это все-таки премьер-уровень, - заявила Свитолина на пресс-конференции. - Хочется закончить на хорошей и положительной волне. Последние где-то три года не получалось приезжать. Иногда это было из-за ситуации в стране. Но не хочется привязывать этот турнир к политике".

Свитолина в текущем сезоне закрепилась в Топ-20 мирового рейтинга и в настоящее время занимает 15-ю строчку.

Теннисный турнир Кубок Кремля проходит в Москве с 17 по 23 октября.