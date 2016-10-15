Запорожский "Мотор" проиграл матч гандбольной Лиги чемпионов "Бешикташу"

В Стамбуле завершился матч 4-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором "Бешикташ" принимал запорожский "Мотор" и обыграл соперника с минимальным счетом 23:22.

Судьба матча была решена в самой концовке.

Игроки стамбульского клуба имели преимущество на своей площадке в начале игры, завершив первый тайм с разницей "+4" - 11:7. Но, во втором тайме хозяевам пришлось очень постараться, чтобы сохранить свой перевес. "Мотор" доминировал, но сумел только сократить преимущество соперника до минимума.

Лучшим бомбардиром запорожской команды в этой игре стал российский легионер украинского происхождения Сергей Шельменко, на счету которого 6 голов. Шельменко выступает за сборную России с 2011 года. До этого на международной арене представлял Украину.

Таким образом, после 4 игр на счету "Мотора" по-прежнему 3 очка - 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Команада находится на 5-м месте в турнирной таблице из 6 коллективов.